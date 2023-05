430

Dilma não descartou a ideia de incrementar uma moeda única MAURO PIMENTEL Dilma Rousseff, presidente do Banco dos Brics, declarou nesta terça-feira (30/5), sua intenção de expandir a instituição financeira e considera a criação de uma moeda única entre os países membros do bloco. A afirmação ocorreu durante sua primeira coletiva de imprensa em Xangai, na sede do banco, após assumir a presidência em abril deste ano. A reunião anual do NDB, nome oficial da instituição, ocorreu nesta semana.





A ex-presidente do Brasil destacou que uma de suas metas é a 'expansão do banco para outros países do Sul Global'. 'Isso é muito importante. Será realizado em total cooperação com o conselho de governadores', esclareceu. Para Dilma, tal crescimento aumentará o potencial do NDB.









Até o momento, o banco investiu 5,9 bilhões de dólares em créditos para diversos projetos no Brasil desde 2018. Em 2023, apenas um projeto foi financiado até agora pela instituição no país, referente à expansão da rede de água e saneamento em Pernambuco, no valor de US$ 202 milhões.