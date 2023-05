430

A empresa disse que não irá se pronunciar sobre a decisão Reprodução

Nesta terça-feira (30), o Ministério da Justiça determinou a suspensão das vendas de pacotes flexíveis do Hurb (anteriormente conhecido como Hotel Urbano), sem prazo estabelecido. A empresa ainda pode comercializar pacotes com datas específicas. Os pacotes flexíveis são considerados o principal diferencial da companhia e têm sido alvo de reclamações de clientes insatisfeitos, alegando que a empresa não cumpriu com passagens e hospedagens adquiridas previamente.





Encomendas em sites estrangeiros serão taxadas na hora da compra; entenda A Hurb afirma não ter sido notificada sobre a suspensão e, por razões legais, não comentará o caso. A empresa se coloca à disposição das autoridades para esclarecimentos. A proibição ocorre após a apresentação do plano de reestruturação da companhia à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) na última semana, visando solucionar problemas relacionados a pacotes de viagem ainda pendentes na plataforma. A Hurb reitera seu compromisso em atender aos clientes e informa que mais de 87% das reclamações recebidas foram resolvidas.





No cenário de investimentos em startups, o mercado de VC (venture capital) no Brasil e em outras partes do mundo enfrenta um momento de cautela desde meados de 2022, com redução da liquidez nos mercados e menor apetite dos investidores para riscos. As rodadas menores e voltadas a startups em estágios iniciais têm sido mais frequentes, retomando a tendência anterior aos recordes de investimento registrados em 2020 e 2021.





Segundo pesquisa da consultoria KPMG, VCs investiram US$ 164 milhões (R$ 819,7 milhões) em startups brasileiras no primeiro trimestre de 2023, o menor valor desde o início de 2019. A diminuição se deve ao contexto global e à conjuntura específica do mercado doméstico de investimento em startups. Apesar da baixa em relação à liquidez abundante durante a pandemia, o setor de investimentos em startups continua evoluindo em comparação a 2019, com a atuação de gestores locais e estrangeiros que destacam a maior maturidade do mercado e a adaptação dos empreendedores às adversidades.