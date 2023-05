430

Tema foi discutido durante a visita oficial do líder venezuelano ao Brasil. EVARISTO SA/AFP

A Venezuela enfrenta a necessidade de apresentar um plano de pagamento para liquidar sua dívida pendente de aproximadamente US$ 1 bilhão com o governo brasileiro. Essa dívida resulta de financiamentos concedidos pelo BNDES para cinco projetos de infraestrutura no país vizinho. O tema foi discutido durante a visita oficial do líder venezuelano Nicolas Maduro ao Brasil nesta segunda-feira (29/5), na qual se reuniu com o presidente Lula.





Conforme relatado pelos assessores do presidente, a dívida atualizada revela que a Venezuela deve US$ 170 milhões diretamente ao BNDES e outros US$ 903 milhões ao FGE (Fundo Garantidor de Exportações), vinculado ao Ministério da Fazenda. O FGE tem o objetivo de prover cobertura para garantias oferecidas pela União em operações de exportação de bens e serviços de empresas brasileiras, atuando como um seguro. A parte segurada já foi paga ao banco, e agora cabe ao governo brasileiro cobrar a dívida da Venezuela.





Ainda não está claro como essa dívida será quitada, mas, de acordo com informações de pessoas envolvidas nas conversas, a questão faz parte do processo de retomada das relações políticas e comerciais entre os dois países.





Até o presente momento, as linhas I e II do Metrô de Caracas, por exemplo, receberam total indenização pelo FGE, somando US$ 73 milhões e US$ 154,5 milhões, respectivamente. As obras da Siderúrgica Nacional, do Estaleiro Astialba e da Conviasa ainda possuem parcelas a vencer no valor de US$ 117 milhões junto ao BNDES. No total, esses projetos já fizeram com que o FGE desembolsasse US$ 675,6 milhões. Neste mês, mais US$ 54,8 milhões serão pagos ao BNDES.