Entrada da Arábia Saudita poderia fortalecer as opções de financiamento do NBD. AHMAD AL-RUBAYE/AFP

A Arábia Saudita está em negociações para ingressar no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como 'Banco dos Brics', que atualmente possui oito membros. Se a adesão for concretizada, o país se tornará o nono membro da instituição financeira. O NBD confirmou as negociações ao Financial Times, mencionando que estão em um 'diálogo qualificado', enquanto a Arábia Saudita optou por não comentar sobre o assunto.





O NBD foi fundado em 2015 pelos países membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento em economias emergentes. A instituição tem sua sede em Xangai e é presidida atualmente por Dilma Rousseff. Além dos cinco países fundadores, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bangladesh também fazem parte do banco.





A entrada da Arábia Saudita, que é a maior exportadora mundial de petróleo bruto, poderia fortalecer as opções de financiamento do NBD, especialmente diante das sanções impostas à Rússia devido ao conflito na Ucrânia. O Financial Times destaca que a instituição está se preparando para avaliar suas alternativas de financiamento e que a adesão saudita traria um 'acionista rico' adicional, diminuindo a preocupação com a dependência de recursos russos.





A reunião anual do NBD está prevista para os dias 30 e 31 de maio, onde o tema da adesão da Arábia Saudita possivelmente será discutido.