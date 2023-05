430

De acordo com a Eletrobras, os contratos foram submetidos a 'uma série de análises e aprovações' em conformidade com os procedimentos internos de governança da empresa. Reprodução Eletrobras A Eletrobras anunciou a contratação dos serviços das empresas Saver Assessoria e Consultoria e Vale Soluções e Consultoria, ambas vinculadas a ex-parlamentares do centrão brasileiro. A Saver Assessoria e Consultoria LTDA, pertencente à filha do ex-deputado José Carlos Aleluia (União-BA), firmou um contrato de R$480 mil, enquanto a Vale Soluções e Consultoria, cujo único sócio é o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), estabeleceu um acordo de R$ 660 mil.





As duas empresas prestarão serviços de assessoria e consultoria em assuntos relacionados a políticas públicas para as empresas do grupo Eletrobras. De acordo com a Eletrobras, os contratos foram submetidos a 'uma série de análises e aprovações' em conformidade com os procedimentos internos de governança da empresa. Para contratações que envolvem pessoas politicamente expostas, há ainda medidas adicionais de monitoramento e controle exercidas pelas áreas contratantes, compliance e auditoria.





Vale lembrar que ambos os ex-parlamentares eram defensores da capitalização da Eletrobras, que foi privatizada em 2022. Atualmente, o governo federal possui cerca de 43% das ações da companhia elétrica. A emissora BandNews FM busca entrar em contato com Fernando Coelho e José Carlos Aleluia para obter mais informações.