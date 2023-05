Botijão de gás de cozinha será vendido a R$ 81,99 em BH

Na 17ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), no próximo dia 25, diversos produtos vão ser vendidos sem a incidência de impostos, como o botijão de gás (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. ) A 17ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), no próximo dia 25, terá diversos produtos comercializados sem a incidência de impostos. Na ação, alguns itens poderão ser vendidos com valor até 70% abaixo do praticado. Na lista de produtos, destaque para óculos de sol, botijão de gás e calçados.





Essa é a segunda vez que a distribuidora participa do DLI e, de acordo com o gerente, o impacto da última edição foi bastante positivo para as vendas e também para a conscientização da clientela: "Foi um dia de muitas vendas, ao todo 200 botijões foram comercializados. Além disso, percebemos o quanto a população entendeu o impacto dos impostos no poder de compra. Tivemos relatos de clientes que festejaram as vendas por este valor, pois, com o dinheiro economizado poderiam comprar itens de melhor qualidade para a alimentação", recorda.

Calçados e óculos

Já a sapataria Elmo também irá participar do DLI. No dia 25 de maio, nove lojas da rede irão comercializar até 2 mil produtos infantis, masculinos e femininos. Em calçados a incidência de impostos corresponde a até 33% do valor final.





“O uso dos óculos é uma necessidade de saúde. No Brasil, em especial, o envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida, e crescente uso de telas tem levado mais pessoas a precisarem dos óculos para corrigir problemas oculares ou preveni-los. A alta tributação, infelizmente, dificulta o acesso a itens de qualidade, o que faz com que muitas pessoas recorram a produtos não regulamentados e aumentem as chances de problemas oculares”, avalia Fernando Cardoso.

As 36 lojas da rede de óticas Centro Visão vão vender mais de 30 mil produtos na data com redução de até 32%. De acordo com o diretor da rede, Fernando Cardoso, a tributação desses produtos impede que um maior número de pessoas tenha acesso a óculos de correção e proteção de qualidade.“O uso dos óculos é uma necessidade de saúde. No Brasil, em especial, o envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida, e crescente uso de telas tem levado mais pessoas a precisarem dos óculos para corrigir problemas oculares ou preveni-los. A alta tributação, infelizmente, dificulta o acesso a itens de qualidade, o que faz com que muitas pessoas recorram a produtos não regulamentados e aumentem as chances de problemas oculares”, avalia Fernando Cardoso.

Participação