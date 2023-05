Produtores do Norte de Minas querem parceria com governo no combate à seca

A Sociedade Rural de Montes Claros propôs ao governo do estado uma ação conjunta com o apoio das prefeituras para amenizar os prejuízos causados pela falta chuvas aos produtores rurais, que custeariam parte das medidas. A proposta foi apresentada pelo presidente da entidade, José Henrique de Carvalho Veloso, na segunda-feira (8/5) à noite, durante a solenidade de lançamento da 49ª Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes). A feira será de 30 de junho a 9 de julho.

O líder ruralista entregou um documento com a reivindicação ao presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), que participou do evento na condição de governador em exercício. A cerimônia contou também com as presenças dos deputados estaduais Leninha Souza (PT), como presidente interina da Assembleia, Arlen Santiago (Avante), Gil Pereira (PSD) e Oscar Teixeira (PP).

Desde janeiro, a estação chuvosa foi interrompida no Norte de Minas. No final de abril, as pancadas de chuvas retornaram à região, mas foram insuficientes para impedir os prejuízos aos agricultores. “Precisamos tomar providências imediatas para prover nosso rebanho de alimento e água para a seca que se anuncia”, afirmou José Henrique Veloso.

Na demanda apresentada, ele sugere que o governo do estado crie, para combater a seca, um programa de “reservação de água” nas propriedades rurais, com o incentivo à construção de barragens, barraginhas, curvas de nível, recuperação de matas ciliares e matas de topo. “Para isso poderia ser firmado um convênio com as prefeituras municipais, em que o governo de Minas entraria com pás carregadeiras e motoniveladoras, as prefeituras com operadores e administração das patrulhas, e os produtores com o transporte e o combustível. Seria um projeto de grande impacto para o aumento dos recursos hídricos regionais”, diz o documento.

A Sociedade Rural também solicitou ao governo estadual mais agilidade nos processos de licença ambiental e outorgas de água nos novos empreendimentos no estado, incluindo a agropecuária. Segundo a entidade, no setor, “muitos investidores estão com seus projetos parados, e encontram uma serie de dificuldades para obter os licenciamentos ambientais, (devido a) um processo demorado e extremamente burocrático”.

O deputado Tadeu Martins Leite, como governador em exercício, destacou a importância do agronegócio para a economia de Minas Gerais e do país. Ele assegurou que vai encaminhar a proposta de parceria para o combate à seca.

Vitrine do agronegócio

Durante a solenidade de lançamento da Expomontes, realizada no salão de eventos da Sociedade Rural, no Parque de Exposiçoes de Montes Claros, José Henrique Veloso destacou a importância da feira para o setor e para a economia regional. “Antes de tudo, a Expomontes é uma grande vitrine para o agronegócio da região, divulgando o trabalho realizado pelo setor em todo o país”, avalia.

Ele disse que a expectativa é de que os leilões programados para a mostra possam proporcionar a venda de 12 mil animais, devendo movimentar R$ 25 milhões. Estão programados 10 arremates (cinco de gado de corte, dois de gado de leite e três leilões da elite de touros e matrizes da raça nelore. “Trata-se de um dos eventos mais importantes do país. É uma vitrine, não só pela geração de emprego e renda, mas por ser um dos setores mais importantes do Brasil e que, mesmo com dificuldades, segue se reinventando cada vez mais”, enfatizou Tadeu Martins Leite.

O evento contará com a participação de mais de 65 expositores dos diversos setores de serviço, comércio e indústria, distribuídos em mais de 90 estandes, no Parque de Exposições. A Expomontes terá outras atrações, como shows com artistas nacionais e feira de agricultura familiar. Haverá ainda uma programação de palestras técnicas com transmissão online.

