Ciro Nogueira sobre arcabouço fiscal: 'É lobo mau fantasiado de vovozinha'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou, neste domingo (2/4), o arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que prevê zerar o déficit primário em 2024, passando para superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, e saldo positivo de 1% do PIB em 2026.

Um arcabouço baseado no aumento de receitas, que não prevê corte de despesas, ou seja, um arcabouço inflacionário, não é um arcabouço fiscal. Vamos tratar as coisas pelo que elas são: é o arcabouço fatal. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) April 2, 2023

De acordo com Ciro Nogueira um arcabouço que “é baseado no aumento de receitas, que não prevê corte de despesas, ou seja, um arcabouço inflacionário, não é um arcabouço fiscal. Vamos tratar as coisas pelo que elas são: é o arcabouço fatal”. O senador foi além e fez uma espécie de paródia com a história da Chapeuzinho Vermhelho.