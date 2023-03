Preço de medicamentos deve ter reajuste de até 6,8% a partir de abril

Preço deve aumentar a partir do mês de abril (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O preço dos medicamentos deverá sofrer aumento até o fim do mês. O reajuste anual dos remédios decidido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) deve acontecer em 1º de abril e a expectativa é de que os produtos fiquem até 6,8% mais caros de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais (Sincofarma).









A previsão do Sincofarma está alinhada ao apontado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma). Conforme publicado no jornal Valor Econômico na última semana, a entidade apontou que o reajuste seria de 5,6%, baseado no IPCA acumulado entre março de 2022 e fevereiro deste ano.





Embora pese no orçamento do consumidor, que ainda tem duas semanas para comprar medicamentos no preço antigo, o aumento previsto para este ano representa cerca de metade do reajuste autorizado pelo governo federal em 2022





No ano passado, o reajuste médio determinado pela CMED foi de 10,89%, publicado no dia 1º de abril. Alguns medicamentos tiveram seu preço alterado em até 18% em todo o país. O aumento foi o maior em uma década.