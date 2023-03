Nome limpo: quase 300 mil pessoas quitaram dívidas com descontos em um dia

O número de brasileiros inadimplentes atingiu a marca de 70,9 milhões em dezembro do ano passado. (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O novo mutirão Feirão Serasa Limpa Novo começou nesta segunda-feira (27/2), e já foram negociados 287.132 acordos entre consumidores e empresas para quitar dívidas. O montante representa um valor de R$ 766 milhões de descontos.

O mutirão vai até o dia 31 de março. São 425 empresas participantes, o maior número já registrado para mutirões do Serasa. São bancos, securitizadoras, empresas financeiras, de telefonia, varejo e universidades. O público impactado chega a 107 milhões de brasileiros, que terão ofertas para se livrar do endividamento.

Na última edição, foram R$ 20 bilhões em descontos. Na ocasião, 7 milhões de pessoas saíram com o nome limpo e acesso ao crédito. “Nossa meta agora é ainda maior e, como a inadimplência retomou em viés de alta, decidimos oferecer mais uma oportunidade para quem não conseguiu negociar em novembro e dezembro”, explica Aline Maciel, gerente do programa.

O pagamento via pix, inaugurado na última edição, é novamente um atrativo. Com a confirmação do pagamento em alguns segundos, o cliente recebe a ‘baixa negativa instantânea’ , o documento que atesta o nome limpo.

Inadimplência atinge 70 milhões

O número de brasileiros inadimplentes atingiu a marca de 70,9 milhões em dezembro do ano passado. São 252 milhões de dívidas ativas, acumulando R$ 323 bilhões. Na sua maioria, são contas de banco e cartões (29,6%), contas básicas de água, luz e energia (21,5%) e de empresas varejistas (11,3%).





O valor médio das dívidas é de R$ 4,6 mil por pessoa. Minas Gerais tem 6 milhões de pessoas endividadas.

Como negociar

A negociação pode ser feita no site do Serasa Lipa Nova, no app no Google Play ou App Store, por ligação gratuita (0800 591 1222), WhatsApp (11 99575-2096) ou presencialmente em qualquer agência dos Correios. O atendimento presencial tem uma taxa de R$ 3,60.

1º passo - Baixe o aplicativo

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.





2º passo - Escolha a oferta

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3 º passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir