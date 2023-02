Carnaval de BH: Foliões levam bebidas para não comprar de ambulantes

Amigos compraram bebidas no supermercado e levaram em um cooler para a folia (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

A decisão, segundo estes foliões, é para fugir dos "preços salgados" cobrados pelos vendedores. Algumas pessoas relataram ter encontrado cervejas sendo comercializadas por valores que variavam de R$ 9 a R$ 15.









Felipe afirmou que entende que "pode até aumentar um pouco", mas pediu moderação na diferença. "Se o latão é R$ 3,50, R$ 4, que eles vendam a R$ 6, R$7. Que eles ganhem 50%, mas não 200%".





O publicitário Juliano Rabelo, de 35 anos, também se queixou dos valores praticados e afirmou que está preferindo levar sua própria bebida. "Para evitar gastar muito dinheiro na rua, os altos preços, a gente procura comprar no supermercado e trazer pra folia. O preço é bem salgado mesmo."





"Passamos no supermercado para pagar mais barato, com o ambulante está meio caro. Economicamente vale mais a pena trazer de casa mesmo", comentou o estudante Pedro Assis.





Os ambulantes argumentam que, apesar de alguns cobrarem valores altos, o preço é baseado nos gastos totais com a empreeitada, não apenas com o custo de um item, mas também tem o gelo, caixa de isopor, transporte e outros.





Ambulante Elton Dias Barbosa argumenta que as pessoas não levam em consideração o esforço físico. Ele diz ter andado cinco quilómetros empurrando uma caixa de isopor cheia de bebidas e gelo (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press) O ambulante Elton Dias Barbosa, de 26 anos, relatou que muita gente reclama dos preços, mas que os foliões não consideram o esforço físico.





"Eu vim 5 km com ele, empurrando. Sem beber água, sem nada", afirmou Elton.





Uma ambulante que preferiu não se identificar apontou que "tudo impacta na valorização. Tem o lanche que a gente tem que comprar, o deslocamento, ficar andando atrás dos bloquinhos".

Márcia dos Santos, ambulante que está vendendo xeque-mate a R$ 15,00 e cervejas variando entre R$ 12,00 e R$ 10,00, disse que não sabe o quanto fatura até o final do carnaval. “A gente ganha, mas precisa gastar de novo para repor o estoque. Tentamos faturar pelo menos 100% do valor que é vendido no mercado por conta da época mesmo. É muita demanda”, explicou.