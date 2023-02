Pix apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Nas redes sociais, clientes relatam que as transações não estão sendo concluídas ou que o sistema está fora do ar. (foto: Banco Central do Brasil)

Problemas nos pagamentos por Pix geraram um pico de reclamações de usuários na noite desta sexta-feira (3/2). No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações saltaram para vários bancos por volta das 20h20.Nas redes sociais, clientes relatam que as transações não estão sendo concluídas ou que o sistema está fora do ar.Procurado, o BC (Banco Central) disse que os sistemas responsáveis pelo processamento do Pix apresentaram instabilidade entre 20h32 e 21h45."A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade", afirmou, em nota.As reclamações no Twitter foram tantas que o termo "O Pix" se tornou um dos assuntos mais comentados na noite desta sexta, com quase 27 mil tweets.

"Fui fazer o Pix para pagar a pizza. Cadê o dinheiro que não enviou e sumiu da minha conta?", disse um usuário.



A reportagem fez uma transferência de teste pelo aplicativo do Banco do Brasil às 22h, que foi concluída com sucesso.



No Downdetector, as reclamações contra o BC também deram um salto. Um pico de 234 notificações foi registrado às 21h35. Antes das 20h30, nenhuma havia sido feita.



Em resposta a uma cliente, a página oficial do Santander no Twitter disse ter identificado uma intermitência no processamento do Pix, e afirmou estar trabalhando para regularização.



Mensagem semelhante foi compartilhada pela conta do Itaú. "Identificamos uma indisponibilidade nas operações pix e nossa equipe está empenhada para correção o mais breve possível. No momento, orientamos que aguarde a normalização. Pedimos desculpas pelos transtornos", publicou.



As páginas oficiais do Nubank e do Banco do Brasil também afirmaram estar passando pelo mesmo problema.