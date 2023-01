Pix: novas regras passam a valer a partir desta segunda (2)

Segundo o Banco Central (BC), as novas regras oferecerão mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As novas regras do PIX - sistema de pagamentos instantâneos começam a valer nesta segunda-feira(2/1). Entre as mudanças, destaca-se a possibilidade de transferir todo o limite diário em um único envio. Antes, se uma pessoa tinha um limite diário total de R$ 3.000, mas um limite de R$ 1.000 por transação, era preciso fazer três transferências. A partir desta data, será possível fazer uma única transferência de R$ 3.000.