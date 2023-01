Fecomércio-MG promove encontro entre os sindicatos empresariais

Encerramento ocorreu no Sesc Venda Nova com uma palestra sobre corporativismo (foto: Fecomércio-MG, Sesc e Senac/Divulgação) Na semana passada, entre os dias 25 e 27 de janeiro, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG), Sesc e Senac, promoveu o encontro “Sindicalismo do Futuro - Um novo tempo”. O evento contou com a presença de mais de 150 pessoas, entre executivos e assessores sindicais.









“Este é um evento muito importante para os sindicatos filiados. Promovemos três dias de encontro para apresentar todos os recursos e ferramentas que o Sistema oferece aos sindicatos. Trabalhamos para o desenvolvimento de todo comércio do nosso Estado”, afirma o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato

Também foram apresentados a todos os sindicatos filiados, o Programa Antena 1 pelo especialista em Desenvolvimento Pessoal, Mateus Lima Dornelas, sobre desenvolvimento sindical inovador, e, no fim da tarde de quinta-feira, um pocket show do Minas ao Luar. O encerramento ocorreu no Sesc Venda Nova com uma palestra sobre corporativismo.

O Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros reconheceu a iniciativa da gestão em promover o evento. "Quanto mais integrado for o nosso Sistema, maior será a sua força. Iniciativas como o evento promovido pela Fecomércio-MG são muito importantes para fortalecer os sindicatos e sua atuação na defesa dos empresários dos setores representados”, disse.