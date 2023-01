Lula quer fechar acordo Mercosul-União Europeia 'até o fim do semestre'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o chanceler alemão Olaf Scholz nesta segunda-feira (30/1) no Palácio do Planalto, em Brasília. Eles discutiram sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e, segundo o chefe do Executivo brasileiro, com a ajuda da Argentina, querem se mostrar “flexíveis” e também desejam o mesmo por parte dos países europeus.