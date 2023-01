Extrema terá condomínio logístico com investimento de R$ 225 milhões

Governo de Minas anuncia condomínios logísticos em Extrema e Betim (foto: Invest Minas/Divulgação) Extrema, no Sul de Minas, vai receber um dos dois condomínios logísticos anunciados pelo Governo de Minas Gerais nessa segunda-feira (23/1). O investimento na cidade, divisa com o estado de São Paulo, será de R$ 225 milhões, por meio da Invest Minas. A expectativa é de gerar 3 mil empregos diretos com o condomínio local e o anunciado para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O diretor presidente da Fulwood, Gilson Schilis, destaca que a facilidade de investir em Minas Gerais faz crescer a demanda por galpões logísticos. "Além de uma localização geográfica privilegiada, a desburocratização da economia no âmbito estadual deixou os processos mais rápidos" em comparação com outros estados.

A Fulwood é uma das principais operadoras de condomínios logísticos-industriais do Brasil com mais de 1 milhão de metros quadrados de galpões no país. Ela está presente em Extrema desde 2013, com condomínios logísticos utilizados por empresas como Mercado Livre, Frigelar e Tok Stok. Schilis destaca que “com os novos investimentos, teremos entre 70% e 80% de nossa operação instalada em Minas Gerais".

Investimentos fazem setor se destacar

O setor imobiliário está entre os cinco que mais atraíram investimentos para MG em 2022. O total atingiu cerca de R$ 2 bilhões. Um dos reflexos é a geração de empregos, com estimativa de 7 mil vagas diretas assim que os projetos estiverem concluídos.

“Para muitas empresas hoje, levar o produto até a casa do cliente com agilidade e eficiência não é luxo, e sim, necessidade", cita Adriano Carvalho, diretor de atração de investimentos da Invest Minas. Ele salienta que o governo mineiro antecipou essa tendência e tem ambiente atrativo para empresas, com vantagem geográfica e econômica.

Extrema, o maior PIB de MG

Extrema assumiu o posto de maior PIB per capita de Minas. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o município subiu de R$ 279,9 mil para R$ 311,1 mil, referente a 2020, conforme levantamento divulgado no final de dezembro passado.

Com atividades de logística e manufatura, o município do Sul de Minas ultrapassou cidades que têm como principal atividade a siderurgia. Extrema figura como sexto maior PIB per capta do Brasil.

A atração de investimentos é o que tem feito Extrema se destacar nos últimos anos. De acordo com o prefeito João Batista da Silva, são inúmeros fatores que favorecem a vinda de empresas, principalmente do ramo logístico. Atualmente, 25% das vendas on-line feitas no Brasil saem de centros de distribuição localizados em Extrema.

Um dos fatores é a localização do município, às margens da Fernão Dias e na divisa entre MG e SP. Além disso, "a cidade soube usar os regimes tributários que o Governo de Minas oferece e não são exclusividade do município. Também fez o dever de casa, reduzindo o tempo de processos públicos, melhorando o atendimento ao investidor, dando transparência nas decisões e, investindo pesado na infraestrutura da cidade".