Minas Gerais: Confiança dos industriais em janeiro é a menor em 6 anos

A confiança dos industriais mineiros é a menor para o mês de janeiro em 6 anos. O índice, calculado pela Federação dos Industriais do Estado de Minas Gerais (FIEMG) ficou em 50 pontos.

O resultado reflete a "incerteza em relação à política econômica do novo governo e ao cenário fiscal para os próximos meses", segundo a entidade.

O ICEI inclui dados em separado de otimismo sobre as condições atuais (48,9 pontos) e expectativas futuras (50,6). O segundo registrou um leve aumento de dezembro para cá, subindo 0,2 pontos.

Entre empresas de pequeno, médio e grande porte, as últimas tem maior otimismo, com 53,1 pontos, enquanto as médias ficaram em 47,4 e as pequenas em 46,5

O índice mineiro ficou acima do ICEI do Brasil, que registrou 48,6 pontos em janeiro, “sinalizando falta de confiança dos empresários”, no entendimento da Fiemg.