Taxa de desemprego no Brasil é a menor desde abril de 2015

Número de desempregados no Brasil é de 8,7 milhões (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A taxa de desemprego no Brasil registrada no último trimestre - de setembro a novembro de 2022 - é a menor desde abril de 2015. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação é de 8,1%. Em comparação ao trimestre de junho a agosto, o percentual caiu 0.9.