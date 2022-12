Natal movimenta R$ 25 milhões no comércio eletrônico de Minas Gerais

Auge das vendas de Natal, o período é o mais importante para o comércio de todos os segmentos (foto: Reprodução/Freepik )

O comércio eletrônico de Minas Gerais bateu a marca de R$ 25 milhões movimentados neste final de ano, no segmento de pequenos e médios lojistas. O valor foi 31,5% maior do que no ano passado, quando circularam R$ 19 milhões entre 1º e 25 de dezembro.









Foram consideradas as pequenas e médias empresas do setor no levantamento realizado pela Nuvemshop. O valor médio dos presentes deste ano foi R$ 216,60, e o número de pedidos foi 27% maior – 116 mil, contra 91 mil em 2021.





Minas Gerais é, mais uma vez, a segunda colocada no ranking dos estados, ultrapassando o Rio de Janeiro, que movimentou R$ 16 milhões. São Paulo lidera com faturamento de R$ 117,5 milhões.





Em todo o Brasil, circularam R$ 231 milhões, com um aumento percentual de 30% em relação à média do ano passado.