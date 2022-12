Crédito imobiliário: Conselho do FGTS reduz juros para duas categorias

Caixa Econômica Federal (foto: AFP/Yasuyoshi CHIBA)

Pró-Cotista: juros de 7,66% ao ano para imóveis até R$ 350 mil e de 8,16% ao ano para imóveis acima de R$ 350 mil





Grupo 3 do Casa Verde e Amarela: juros de 7,66% ao ano.

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, nesta sexta (16), a prorrogação das reduções nas taxas de juros para a linha de crédito do Pró-Cotista e para a faixa 3 do programa Casa Verde e Amarela (para famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000) até 30 de junho de 2023.A medida reduziu em um ponto percentual a taxa para imóveis de até R$ 350 mil e em meio ponto percentual para imóveis com valor superior a R$ 350 mil.O conselho também aprovou a ampliação em 5% dos valores mínimos para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela. A decisão exclui São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, que manterão os valores atuais.Abelardo Diz, da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi o único conselheiro a votar contra as mudanças, alegando que não atingem os objetivos propostos.