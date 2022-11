Governo de Minas faz acordo de R$ 202,4 milhões com construtora por fraudes

O valor deverá ser dividido em 21 parcelas anuais, com dois anos de carência, corrigidas pela taxa Selic (foto: Mariana Costa/EM/D.A press) O governo de Minas Gerais assinou, nesta quarta-feira (23/11), um acordo de leniência com as empresas OEC S.A e NOVONOR S.A, atual denominação da Odebrecht, por fraudes em obras públicas na construção da Cidade Administrativa e em contratos relacionados ao programa Luz para Todos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), entre 2004 e 2011.





Destinação dos recursos

Os acordos, porém, não excluem as empresas de ressarcir a administração pública de eventuais prejuízos aos cofres que vierem a ser apurados e nem prejudica investigações em curso.

Além disso, os valores pagos pelo ressarcimento aos cofres públicos serão destinados integralmente aos entes lesados, no percentual de suas participações no acordo. A multa civil será destinada ao Tesouro Estadual e os valores pagos a título de dano moral coletivo serão revertidos para o Fundo Especial do Estado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (FUNEMP).

Além do pagamento dos valores acordados, a construtora se comprometeu a continuar aperfeiçoando e monitorando suas políticas de governança, que inclui mecanismos de controle e fiscalização. Em caso de não pagamento ou descumprimento do acordo pela empresa, os benefícios acordados serão integralmente perdidos, com vencimento e execução antecipada da dívida, entre outras penalidades.

Terceiro acordo

O acordo celebrado nesta quarta-feira é o terceiro entre o governo de Minas e construtoras envolvidas com os mesmos contratos.





No início de novembro, o governo de Minas assinou outro acordo de leniência com a construtora Coesa S.A., atual denominação da OAS S.A., por fraudes em obras públicas na construção da Cidade Administrativa e em contratos relacionados à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), entre 2008 e 2010.