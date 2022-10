Fim da deflação: IPCA-15 sobe em outubro

Preços de passagens aéreas subiram demais (foto: Pixabay)





A prévia da inflação de outubro subiu para 0,16%, após registrar dois meses consecutivos de deflação. Assim como nos últimos meses, o recuo no preço dos combustíveis (-6,14%) impactou o resultado, como aponta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira (25/10) pelo IBGE. O índice acumula alta de 4,80% no ano e de 6,85% nos últimos 12 meses.









A queda nos Transportes foi menor do que a registrada no mês anterior (-2,35%). Em outubro, as passagens aéreas subiram 28,17%, uma aceleração frente a setembro (8,20%), e colaboraram com o maior impacto positivo individual (0,18 p.p.).