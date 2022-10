Adidas vai reavaliar relacionamento com Kanye West após desentendimentos

Kanie West (foto: Kim Erlandsen/NRK P3/Flickr)

O grupo alemão de equipamentos esportivos Adidas disse nesta sexta-feira (7) que quer "reavaliar" seu relacionamento com o rapper americano Kanye West, que recentemente criticou a marca por discordar de suas iniciativas comerciais.O grupo, que não especifica os motivos de sua decisão, indica em comunicado que "uma associação bem-sucedida se baseia no respeito mútuo e em valores comuns".No entanto, "após repetidas tentativas de esclarecer a situação fora da esfera pública, decidimos reavaliar essa associação" com Kanye West, acrescentou a Adidas em nota transmitida à AFP.A associação entre a Adidas e a coleção de tênis "Yeezy", idealizada pelo rapper, pode ser uma das causas.Neste verão, o artista criticou em sua conta no Instagram o fato de a Adidas ter lançado um "Yeezy Day" sem sua aprovação, além de expressar outras divergências com a marca.