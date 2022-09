Comparação de preço da gasolina é 'simplista', dizem especialistas

(foto: Reprodução/Twitter)





A comparação do preço da gasolina no Brasil com o valor pago no Reino Unido, feita pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo, foi considerada simplista e não totalmente apropriada por especialistas ouvidos pelo Estado de Minas. Para eles, embora a comparação do valor nominal não esteja errada, ela não leva em consideração fatores como o custo de vida em cada um dos países, a renda média e o impacto do produto no orçamento das famílias inglesas e brasileiras.









A discussão veio com uma publicação do presidente em uma rede social em frente a um posto de combustível em Londres, na Inglaterra, para onde viajou para o funeral da rainha Elizabett II. “Estou aqui em Londres, Inglaterra. O preço da gasolina: 1,61 libras (esterlinas). Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados no Brasil. Então, a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todos do Brasil. É o governo brasileiro trabalhando por você”, disse.

Para fazer a comparação corretamente, segundo o economista, usando a Paridade de Poder de Compra, deve-se observar o salário mínimo no Reino Unido e o preço do litro da gasolina lá. “E ver se a gasolina ocupa, percentualmente, um volume maior ou menor na cesta de consumo médio das famílias.” O professor e colaborador do Denarius da área de Projetos da Fipecafi, Fabio Sobreira, afirma que o normal é fazer a comparação dos preços em dólar. “Mas é preciso comparar o custo de vida de cada país. Comparar o preço de combustível de um dólar aqui no Brasil é diferente do mesmo preço nos Estados Unidos ou na Europa porque o custo de vida é diferente.”





Ele diz que fazer a comparação dos preços na bomba de combustíveis de dois países, assim como a feita pelo presidente não é um erro. Porém, o professor alerta que é preciso levar alguns fatores em consideração. “Existe o índice Big Mac, que compara o preço do hambúrguer no mundo inteiro. Por ele, é possível saber por quanto é vendido um Big Mac, de uma forma geral. Se em determinado país ele é mais caro, provavelmente o custo de vida desse país é maior.”





Duarte também cita o índice, que segundo ele, é usado para tentar comparar itens comuns e o preço deles, em dólar, em cada país. “Mas quando você analisa esse índice, não leva em consideração a renda per capita no país ou o salário mínimo.” Sobreira concorda e ressalta que para comparar o custo de qualquer produto na economia, o ideal é ter como base, por exemplo, o salário mínimo local, o custo de vida local e qual o impacto dele na renda das famílias.





“Por isso, é uma comparação simplória dizer, por exemplo, que o custo da gasolina aqui no Brasil está abaixo de um dólar o litro, enquanto na Europa está acima. Comparativamente falando, com o que temos de dados empíricos e de fácil acesso, está mais barato aqui. Mas, se for comparar o quanto a gasolina representa no custo de vida do cidadão daquele país, é preciso levar em conta outros fatores que são mais difíceis de calcular, como salário mínimo e o custo de vida no país.”





O economista lembra ainda que quando fazemos esse tipo de análise, precisamos pensar em outras nuances. “Quanto o combustível está inserido na cesta de consumo de uma família tipicamente britânica? Isso leva em consideração também muito os hábitos de cada país. Será que eles usam o carro tanto quanto aqui no Brasil? Será que eles têm um transporte público mais eficiente?”, questiona.





Medidas Para Sobreira, levando em consideração o custo de vida no Brasil e na Inglaterra, a gasolina pesaria menos no orçamento de uma família inglesa. “Porém, se formos comparar só preço, em dólar, os europeus estão pagando mais pelo petróleo e pela energia por conta da crise. Aqui estamos pagando menos por incentivo do governo e desoneração temporária de impostos. Temos uma gasolina mais barata em comparação com outros países. Alguns países, principalmente na Europa estão com uma gasolina muito cara, comparativamente em dólar, do que a gasolina brasileira.”





Paulo Duarte também afirma que o preço dos combustíveis praticado no Brasil, atualmente, é influenciado por medidas tomadas pelo governo. “Sem entrar em detalhes sobre os motivos, mas o governo cortou impostos e esse corte vai ser temporário. Até porque isso tem um peso grande no orçamento do governo e ele não consegue manter um corte dessa magnitude para sempre.”





“É óbvio que o presidente usa isso a favor dele porque é um número que favorece a economia brasileira”, diz Sobreira. Além dos incentivos fiscais, principalmente o ICMS, ele cita também o repasse por parte da Petrobras. “Tem também uma pressão que o próprio governo vem fazendo na Petrobras e nas distribuidoras de repassarem rapidamente as reduções do preço do petróleo para refinarias, postos e para o consumo interno.” “A guerra entre Rússia e Ucrânia também tem atrapalhado a União Europeia e acaba encarecendo todo tipo de energia no continente”, ressalta.





Vantagem relativa





Embora o valor nominal da gasolina em dólar esteja hoje mais baixo no Brasil em relação ao Reino Unido, a relativa vantagem desaparece quando se consideram os salários e os consumidores brasileiros têm que gastar um percentual maior da renda para abastecer os veículos. Levantamento da empresa GlobalPetrolPrices.com, em 12 de setembro, com 170 países, mostra o Brasil em 34º lugar no ranking de nações com o menor valor do litro de gasolina, enquanto o Reino Unido está em 156º. Em valores nominais, a gasolina no Brasil custava R$ 0,99, enquanto os ingleses desembolsavam R$ 1,959, mas quando se considera a capacidade de compra, as posições se invertem.





Considerando as cotações do real e da libra esterlina na data do levantamento, o menor salário pago no Brasil é de US$ 237,64 e no Reino Unido de US$ 1.778,40. Com isso, ao abastecer o veículo com 50 litros, o motorista brasileiro desembolsa US$ 49,50 e o inglês, US$ 97,95, mas no fim do mês, o gasto desse volume de combustível vai representar 5,5% do salário mínimo inglês, enquanto o brasileiro terá desembolsado 20,8% do menor valor pago no país. Ou seja, embora a gasolina seja mais barata no Brasil, o comprometimento da renda com o combustível é 3,7 vezes maior do que o inglês.