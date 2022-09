BH registra em agosto a maior deflação desde o Plano Real

A queda é a maior registrada desde o Plano Real (foto: Freepik/Reprodução)

O custo de vida em Belo Horizonte registrou a maior queda desde a implatação do Plano Real. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou que o custo de vida em agosto teve o maior recuo em agosto, de 1,09%. O produto que mais contribuiu para essa queda, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead/UFMG), foi a gasolina, com queda de 13,44% no mês.

Além da gasolina, também foram destacados:

3,96% para transporte, comunicação, energia elétrica, combustíveis, água e IPTU;

3,66% para bebidas em bares e restaurantes;

3,21% para alimentos in natura;

1,71% para alimentação em restaurante;

1,64% para artigos de residência;

1,24% para vestuário e complementos.

No sentido oposto, houve registro de alta de 1,61% para Alimentos industrializados e 1,00% para Encargos e manutenção. A inflação acumulada no último ano está em 9,06% e o custo da cesta básica apresentou recuo em agosto de 1,82%, custando R$ 667,11. Os principais responsáveis por esse recuo foram a banana caturra (6,98%), batata inglesa (14,01%) e o tomate (9,19%).

Ademais, com o aumento da taxa Selic em 13,75% ao ano, a maioria das outras taxas médias de juros no mês de agosto apresentou alta em relação ao mês anterior. Mesmo com esse aumento, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC-BH) subiu em agosto 8,93%, chegando a 37,99 pontos.