Tanqueiros podem parar caso preço do óleo diesel não caia

Na última sexta-feira (2/9), a Petrobras reduziu em R$ 0,25 o preço da gasolina nas refinarias, mas o valor do diesel não sofreu alteração (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, afirmou que os transportadores estão insatisfeitos com o preço do óleo diesel. Na última sexta-feira (2/9), a Petrobras reduziu R$ 0,25 no preço da gasolina nas refinarias, mas o valor do diesel não sofreu alteração.