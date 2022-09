Preço para tirar habilitação de moto em BH pode variar até 127%

A pesquisa fez um levantamento entre 23 motoescolas de BH (foto: Freepik/Reprodução)

Tirar habilitação de moto (categoria A) em Belo Horizonte ficou mais caro em 2022. A variação de preço entre as motoescolas da capital chega à 127%, com valores entre R$990 a R$2.250. O levantamento foi realizado pelo site Mercado Mineiro e ComOferta, entre os dias 29 e 31 de agosto.

O consumidor que desejar pagar a taxa inicial do Detran na motoescola, pode encontrar variação de até 100%, com preços de R$ 95 até R$ 190. A taxa do exame de legislação varia da mesma forma. Já o curso de legislação, de 45h, custa de R$ 150 a R$ 399, uma variação de 166%.

As aulas de direção, pacote de 20 horas/aulas, pode ser encontrado no valor de R$700 até R$1330, uma variação de 90%. A taxa de exame de Direção custa de R$95,00 até R$150, variação de 57%. O custo do aluguel de uma moto para o exame varia entre R$140 e R$280.Para quem precisa renovar a carteira de habilitação, a variação também é grande. O curso de renovação de carteira custa de R$140 até R$420, uma variação de 200%. já o curso de reciclagem custa de R$250 até R$420, variação de 68%.