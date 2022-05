Carteira de motorista pode chegar a custar até R$ 2.520 em BH

Valor da habilitação na categoria B custa no mínimo R$ 1.324,82 e no máximo R$ 2.520,00, diferença de 90% (foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press) Adquirir a carteira de motorista, sonho de muitos, tem ficado cada vez mais caro em Belo Horizonte. De acordo com uma pesquisa do Mercado Mineiro, a primeira habilitação na capital mineira pode chegar a custar até R$ 2.520,00 para a categoria B, ou seja, de carro.









Para a taxa de inscrição no exame de habilitação, o valor levantado nas autoescolas variou entre R$ 95,41 - no estabelecimento mais barato - e R$ 150,00, uma diferença de 95%. No exame médico e psicotécnico, a variação não foi muito significativa, 0,43%, custando entre R$ 338,56 e R$ 340,00.





Após esses procedimentos, é necessário que o candidato inicie o curso de legislação. Com carga horária obrigatória de 45 horas, o pacote com as aulas é encontrado com diferença de 290% entre os estabelecimentos, indo de R$ 100 até R$ 390.





Terminando o curso, é necessário a realização do exame de legislação. A taxa para realização do teste custa entre R$ 90,00 e R$ 150,00, variando 57%. Com isso, o candidato precisa emitir a licença de direção, documento que autoriza a condução do veículo para aprendizado. Os valores cobrados pelas auto escolas para a realização da emissão variam 95%, de R$ 71,55 até R$ 140,00.





Depois dessa etapa, o candidato deve realizar no mínimo 20 aulas práticas de direção. O pacote com as 20 aulas custa entre R$ 1000,00 e R$ 1.500,00, diferença de 50%.





Para a taxa de marcação do exame de direção, após a conclusão das aulas, o valor varia entre R$ 60,00 e R$ 300,00, 400% de diferença. O valor do aluguel do carro para a realização do exame varia 68%, custando entre R$ 160,00 a R$ 270,00.





Ao todo, o valor da habilitação na categoria B custa no mínimo R$ 1.324,82 e no máximo R$ 2.520,00, diferença de 90%.





Segundo a pesquisa, algumas auto escolas oferecem pacotes com preços diferenciados. Os preços dos pacotes variam 90%, custando de R$ 1.199,00 até R$ 2.189,00.





Ainda de acordo com o levantamento, em comparação com os preços médios de junho de 2020, o custo da carteira está 20% mais caro, visto que os valores médios dos pacotes eram de R$ 1.521,09 e agora são R$ 1.833,53.