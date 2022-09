Invicta fecha setor de ampolas de garrafas térmicas em Pouso Alegre

Unidade fabril da Invicta em Pouso Alegre produz produtos para Brasil e 55 outros países (foto: Reprodução Invicta) A indústria Invicta fechou seu setor de vidraria, em Pouso Alegre, nesta quinta-feira (1/9). A área é responsável pelas ampolas internas de garrafas térmicas. A Invicta é uma das referências desse produto no país e tem unidade fabril no município do Sul de Minas desde 1987.

Segundo a empresa, o setor tinha cerca de 140 dos 500 funcionários diretos que trabalham em Pouso Alegre. Durante o mês de setembro, a Invicta vai avaliar os potenciais e as capacidades de cada colaborador do setor para aproveitar parte dessa mão de obra na produção de garrafas térmicas, garrafões e caixas térmicas em outras áreas, com uma nova estrutura organizacional.

As mudanças estão em fase de implementação. A empresa disse que estima que no fim deste mês será possível avaliar quantas pessoas serão demitidas. Elas terão “obrigações legais, cartas de recomendação, apoio e orientação na elaboração de currículos e um pacote de benefícios estendidos por até seis meses", garante a Invicta.



Nota da empresa explica decisão



O comunicado oficial da empresa sobre o fechamento do setor foi feito em 16 de agosto para cada turno da fábrica, com a presença do sindicato, e por carta. "A ação desverticaliza a produção de garrafas térmicas, que representa o Core Business de nossa empresa para nos tornarmos mais eficientes e competitivos no mercado”, disse em nota.

A medida faz parte das operações globais do grupo Newell Brands, que abrange a Invicta e nesse momento adota um modelo de negócios mais ágil e enxuto, com a descontinuação da “operação fabril de produção de ampolas de vidro (um dos insumos da garrafa térmica), potes e jarras de vidro da fábrica em Pouso Alegre”.

A Invicta afirma ainda que segue com a produção de linhas de garrafas térmicas, produtos isotérmicos. Ela mantém "a distribuição dos produtos Coleman e Contigo, marcas globais consagradas nesses segmentos do mercado e que atendem o Brasil e mais 55 países onde a Invicta está presente”.



Fechamento de setor é devido à reestruturação



O motivo do fechamento está ligado ao custo de atividade e de matéria prima. “Reestruturação” é a palavra-chave da empresa nos últimos anos. O propósito é se tornar mais competitiva no mercado, e a diretoria tem optado pela reestruturação institucional com ampliação de eficiência a médio prazo, a partir de 2023.

"Com a crise que assolou o Brasil, precisamos nos posicionar diante do mercado e dos nossos players com eficiência. Estamos sempre em renovação", cita a empresa à reportagem.



Invicta em Pouso Alegre



Criada em 1952, a Invicta expandiu seu parque fabril para o Sul de Minas em 1987. A inauguração da indústria em Pouso Alegre facilitou o processo logístico. Ela sempre foi referência na produção de garrafas térmicas, que estavam presentes nos lares de famílias brasileiras.

A planta sul-mineira consolida até hoje toda a operação fabril. A produção atingiu 10 milhões de garrafas térmicas para o Brasil, com exportação para 55 países, informa o vídeo institucional de 70 anos. Ao todo, eram 750 colaboradores até o semestre passado.

Na década de 2010, ela ganhou ainda mais destaque global com a distribuição de produtos Coleman. Na sequência, o grupo Newell Brands, líder mundial em bens de consumo duráveis, comprou a Invicta. Com a americana Contigo, a empresa expandiu o mix de produtos.

“A Invicta segue empenhada e continuará crescendo e gerando empregos para toda a Pouso Alegre e região e por meio da força de trabalho de seus quase 500 colaboradores diretos, de sua prestigiada marca de 70 anos presente nos lares brasileiros e compromissados em continuar oferecendo os melhores produtos a preços competitivos aos diversos canais de distribuição que atendemos atualmente", finaliza a nota da empresa.