Taxa de desemprego cai e chega a 9,1%, diz IBGE

Levantamento de desemprego foi divulgado pelo IBGE, nesta quarta-feira (31/8) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, recuou, ficando em 9,1% no trimestre encerrado em julho, segundo novo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (31/8).









Os dados ainda indicam que o índice de pessoas de ocupadas de 98,7 milhões também foi recorde na série histórica, iniciada em 2012. O nível de ocupação, percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi de 57%, queda de 1,1%, em relação ao trimestre anterior. Com relação ao mesmo trimestre de 2021, a redução é ainda maior: 4,1%.





Ainda acordo com o instituto, duas atividades influenciaram a queda do desemprego em julho: 'comércio, reparação de veículos automotores e motocicleta', que teve 692 mil pessoas a mais no mercado de trabalho, isto é 3,7%, em comparação com o semestre anterior; e 'administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais', com incremento de 648 mil pessoas, 3,9%.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais