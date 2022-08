Aplicativo 'Caixa Fies' oferece renegociação de dívidas

Segundo a Caixa, cerca de 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar seus contratos com o banco a partir da própria quinta-feira (1/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo "Fies Caixa", para atender estudantes e ex-estudantes que financiaram seus estudos com o programa federal. Entre as funções, está a renegociação da dívida com descontos, que pode beneficiar até 1,2 milhão de estudantes.