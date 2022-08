Caixa Econômica é multada por filas e demora no atendimento em Minas

Imagem ilustrativa de fila em agência da Caixa Econômica (foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

Uma agência da Caixa Econômica, em Caratinga, na Região do Rio Doce, foi multada em R$ 68 mil devido às longas filas e demora no atendimento aos clientes. A sanção foi aplicada pelo Procon-MG, órgão vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após vistoria.Segundo o MPMG, as filas começavam cerca de oito horas antes da abertura da agência, localizada na Praça Cesário Alvim, no Centro da cidade. Na vistoria, realizada em abril deste ano, fiscais do Procon-MG presenciaram "pessoas que ficaram na fila desde as 2h45 para conseguir atendimento às 11h", horário em que a agência era aberta.Além disso, clientes com atendimento prioritário, como gestantes e idosos, aguardavam em uma fila paralela onde recebiam uma senha provisória. "Trocadas às 10h por definitivas, para ainda esperar a abertura da agência às 11h", aponta o MPMG.Ainda de acordo com o orgão, muitas vezes as filas começavam ainda no dia anterior e também foram registradas atividades de vendas de lugares. Os clientes que aguardavam na fila buscavam atendimentos relacionados a saques do FGTS, PIS e cadastro em programas assistenciais do governo.Segundo o órgão, a Caixa alega que as filas são consequência do aumento expressivo da demanda pela implementação desses programas governamentais. Porém, segundo o MPMG, não tomou medidas para solucionar o problema, já que vinha pagando tais benefícios há mais de dois anos."O MPMG tentou, de todas as formas, solucionar esta questão de forma consensual, fizemos reuniões com gerentes e audiência pública para tentar construir soluções possíveis, mas, infelizmente, as medidas tomadas não foram suficientes para resolver o problema da fila", disse o promotor Alcidézio José de Oliveira Bispo Júnior.A instituição também destacou que a lei assegura o prazo de 15 minutos para atendimento, a partir do momento em que o cliente entra na fila. A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica e aguarda retorno.