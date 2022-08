Pesquisa revela comportamento de consumo dos brasileiros nas redes sociais

As transações ocorrem principalmente no Instagram, Facebook e WhatsApp (foto: Pixabay)





“Esse dado reforça que as peças de anúncios podem não ser encaradas como intrusivas, servindo de importante chamariz para as marcas nas suas ações de marketing”, avaliou Marcela Gava, analista de conteúdo da empresa.





A pesquisa também mostra que 39% dos consumidores digitais estão dispostos a gastar mais de R$ 250 por mês em compras.

Plataformas

As transações ocorrem principalmente nas redes sociais do grupo Meta: Instagram, Facebook e WhatsApp, respectivamente.





Já os produtos mais consumidos pelos entrevistados nas compras são, em ordem: roupas e calçados; casa/decoração; supermercado; eletrônicos e restaurantes.

Datas





Em 2021, por exemplo, as vendas na Black Friday geraram um faturamento de R$ 5,41 bilhões, conforme dados de uma pesquisa realizada pela All iN Social Miner.

Segurança

“Ao serem questionados sobre o principal impeditivo para a compra via redes sociais, pouco mais da metade dos entrevistados (53%) se disse preocupada com os riscos oferecidos pelas plataformas de mídias sociais”, disse a empresa.





O estudo foi realizado no primeiro semestre com 1.024 participantes, 18 a 75 anos, de todas as regiões do Brasil.

Um levantamento feito pelo Capterra – plataforma de comparação de softwares para empresas, criada em 1999 – revela que 62% dos brasileiros já compraram algum produto pelas redes sociais e que 60% se sentem influenciados pelos anúncios pagos.