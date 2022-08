Dia dos Pais: gasto médio por presente supera expectativas

A expectativa é de que o fim de semana seja ainda mais movimentado, com o início dos pagamentos do Auxílio Brasil nesta semana, afirmou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O comércio de Belo Horizonte está aquecido para o dia dos pais. Os gastos médios por presente têm sido de R$ 171,74, acima das expectativas dos lojistas e dos próprios consumidores. De acordo com enquete da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), 63,4% dos comerciantes avaliam as vendas como positivas até agora.

A pesquisa indicava que os consumidores estimavam gastar até R$ 125 por presente para comemorar o dia dos pais, enquanto os lojistas esperavam uma média de R$ 170,93.

As lojas físicas estão liderando entre os locais de compra, com 94,1% das vendas. As ações promocionais são o principal atrativo, e 60% dos comerciantes decidiram oferecer preços abaixo do normal para atrair consumidores.

Os itens de vestuário ocupam a primeira posição na lista de presentes mais vendidos, seguido por acessórios, calçados e pacotes de viagem. Empatadas na quarta posição, aparecem os bombons e cestas, cosméticos e itens personalizados, como canecas e garrafas.

A maior parte dos consumidores (53,8%) tem escolhido o pagamento parcelado no cartão de crédito, com uma média de três parcelas. Já 46,1% dos compradores tem pagado à vista – 34,6% deles, no crédito, 9,6% por transferência eletrônica e 1,9% no débito.

A estimativa da CDL/BH é que a data irá injetar R$ 1,68 bilhão na economia de Belo Horizonte durante o mês de agosto, 1,02% a mais do que no mesmo período do ano passado.

*Estagiário sob supervisão