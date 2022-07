Moedas comemorativas dos 200 Anos da Independência são lançadas pelo BC

Inicialmente serão cunhadas 5 mil moedas de prata e 10 mil de cuproníquel (foto: Raphael Ribeiro/BC) O Banco Central (BC) lançou, nesta terça-feira (26/7), duas moedas comemorativas, uma em prata e outra em cuproníquel — ambas são alusivas aos 200 Anos da Independência do Brasil. A cerimônia on-line foi transmitida ao vivo, no canal do BC no YouTube.

No reverso, a primeira estrofe do Hino da Independência, escrito por Evaristo da Veiga e com música composta pelo próprio D. Pedro I, aparece como elemento comum às duas moedas. Na moeda de prata, aparece também a Bandeira Nacional.

Já o reverso da moeda de cuproníquel traz uma novidade: pela primeira vez em uma moeda brasileira será usado o recurso da cor. Nesse caso, as cores verde e amarela, escolhidas por D. Pedro I logo após a Independência, aparecem em uma faixa em movimento.

Inicialmente serão cunhadas 5 mil moedas de prata e 10 mil de cuproníquel, podendo-se atingir as tiragens máximas de 20 mil unidades de prata e 40 mil de cuproníquel.

"Eventos de grande importância"

O presidente do BC, Roberto Campos Neto disse durante seu discurso que dentro das varias atribuições, o Banco Central, tem a responsabilidade de emitir a moeda nacional, o dinheiro em espécie que todos usam no cotidiano.

"O BC se vale desta missão também para celebrar marcos históricos, emitindo moedas comemorativas que registram de forma perene fatos e eventos de grande importância para o país", disse.

1. Moeda de prata

Valor de face: 5 reais

Material: prata 999/1000

Diâmetro: 40mm

Peso: 28g

Bordo: serrilhado

Acabamento: proof

2. Moeda de cuproníquel

Valor de face: 2 reais

Material: Cu 75% - Ni 25%

Diâmetro: 30mm

Peso: 10,17g

Bordo: serrilhado

Preço de venda: R$ 34,00