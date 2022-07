Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre cumprem requisitos para ter 5G

Informação foi confirmada pela Anatel e o conselheiro do órgão e presidente do Gaispi, Moisés Moreira

A informação foi confirmada pela Anatel e o conselheiro do órgão e presidente do Gaispi, Moisés Moreira. De acordo com a Anatel, será convocada "uma reunião extraordinária do grupo para esta quarta-feira, ocasião em que deliberará a liberação da faixa de 3,5 GHz em três capitais brasileiras, por terem atendimento aos requisitos necessários: João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte".