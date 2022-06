Quilo do pão francês pode custar até R$ 25,99 nas padarias de BH

Pão francês teve alta de 4% nos últimos três meses (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O tradicional cafezinho mineiro tem ficado cada vez mais caro em Belo Horizonte. Os preços médios de alimentos típicos dessa refeição em padarias de Belo Horizonte tiveram aumento de até 16% apenas nos últimos três meses, entre março e junho, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro.









A manteiga itambé de 500g teve um aumento significativo. Com alta de 7,84%, o preço passou de R$ 27,96 para R$ 30,15.



O pãozinho, tradicional na mesa do café dos mineiros, também teve alta. O quilo subiu de R$ 17,55 para R$ 18,24, alta de 4%.



Já o quilo do pão doce subiu 3,35%, indo de R$ 20,27 pata R$ 20,95. O pão sovado também teve aumento. O preço médio do quilo era R$ 22,27 e subiu para R$ 23,02, alta de 3,36%.

O item com menor aumento foi o leite cotochés. Antes, o litro custava R$ 5,41 e agora é encontrado por R$ 5,47, com aumento de 1,16%.



Ainda de acordo com a pesquisa, os lanches nas padarias ficaram com os preços estáveis nos últimos meses.

Variação chega a 150%

A pesquisa também levantou as diferenças entre uma padaria e outra. As maiores variações encontradas pelo levantamento estão no preço do quilo do pão doce e pão sovado que, pode custar entre R$ 15,90 até R$ 39,90 - ambos com diferença de 150%.





Ainda em relação à variação dentre os tipos de pães, o pão de sal ou pão francês tem a variação de 73% entre um estabelecimento e outro. O quilo pode ser comprado nas padarias de R$ 14,99 até R$ 25,99.

O valor do quilo da mussarela, presunto e da mortadela também apresentaram uma grande diferença entre um estabelecimento e outro. De acordo com a pesquisa, entre esses três itens, o que apresentou maior variação foi a mortadela, que, pode ser encontrada de R$ 18,00 até R$ 31,90 - diferença de 77%.





O quilo do presunto pode ser comprado nas padarias de R$ 26,90 até R$ 44,60, com 65% de diferença no valor. Já o quilo de mussarela varia 45% e é encontrado de R$ 39,90 até R$ 57,90.





Dentre os leites pesquisados pelo Mercado Mineiro, o leite tipo C de saquinho foi o que apresentou maior variação, de 61%. O item pode ser encontrado de R$ 3,90 até R$ 6,30. Já o litro do leite integral itambé pode ser comprado pelo consumidor de R$ 4,59 até R$ 7,29 - 58% de diferença no valor, enquanto o leite integral itambé pode custar de R$ 4,59 até R$ 7,29, 58% de variação entre uma padaria e outra.





Derivados do leite, como manteiga e margarina, também apresentaram variação, porém mais baixa que os outros itens. A manteiga Itambé de 500g pode custar de R$ 25,98 até R$ 33,98, uma diferença de 30%. Já a margarina Qualy de 500g varia de R$ 8,99 até R$ 12,45, 38% variação.

Sem aumento, mas com alta variação

Os lanches que não apresentaram aumento tiveram variações acima de 100%. O cafezinho pode custar de R$ 1,00 até R$ 2,00, enquanto o café com leite pode custar de R$ 1,50 até R$ 3,90, uma diferença de 160%.





O pão de queijo é encontrado no valor de R$ 2,00 até R$ 3,98, uma variação de 99%. Já o pão com manteiga pode custar de R$ 1,99 até R$ 2,50, com uma diferença de 25%.





A pesquisa completa você pode conferir no site do Mercado Mineiro.