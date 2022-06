Deyvid Bacelar, presidente da FUP, disse nesta sexta-feira (17/6) que Jair Bolsonaro debocha dos brasileiros (foto: Mariana Bonfim)

O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, disse nesta sexta-feira (17/6) que Jair Bolsonaro (PL) “debocha dos brasileiros com seu discurso eleitoreiro contra reajustes de combustíveis”. A decisão pelo aumento dos combustíveis foi tomada ontem pelo Conselho de Administração da estatal . De acordo com o anúncio, as novas altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras estarão vigentes a partir deste sábado (18).





“O presidente Jair Bolsonaro debocha dos brasileiros com seu discurso eleitoreiro contra reajustes de combustíveis, enquanto mantém a política de preço de paridade de importação (PPI), com aumentos baseados no preço internacional do petróleo, variação cambial e custos de importação, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, com custos em real”, afirmou Bacelar.









Entretanto, entre janeiro de 2019 e 17 de junho de 2022, o diesel nas refinarias subiu 203,%, a gasolina, 169,1%, e o GLP, 119,1%, de acordo com dados da FUP produzidos em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em levantamentos da Petrobras.





“O novo aumento do diesel e da gasolina, anunciado na mesma semana em que é aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP 18), que reduz o ICMS sobre combustíveis, é mais um descaso do governo federal com o trabalhador brasileiro, a maior vítima da disparada dos preços dos derivados e descontrole da inflação”, finalizou Bacelar.