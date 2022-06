Dia dos Namorados: faturamento das vendas online sobe 30% em Minas

No país, o aumento foi de 17%, com R$ 161,5 milhões de faturamento no varejo online das pequenas e médias empresas (foto: Nuvemshop)

Esse é o maior volume de vendas online nessa data. No país, o aumento foi de 17%, com R$ 161,5 milhões de faturamento no varejo online das pequenas e médias empresas. No ano passado, foram R$ 137,4. Minas Gerais só ficou atrás de São Paulo, onde o faturamento foi de R$ 80,6 milhões.

O valor médio gasto pelos consumidores nas compras subiu, assim como o número total de compras. Foram 2,6 milhões de produtos, com um gasto médio de R$ 248,80 por compra – 21% a mais que no ano anterior, onde cada consumidor gastou em média R$ 221, e 2,5 milhões de produtos foram adquiridos.

Os segmentos que lideraram as vendas nesse feriado foram o de moda, acessórios e saúde & beleza.

Quanto ao meio de pagamento, a principal escolha dos consumidores foi o cartão de crédito, com 52,9% das vendas. O pagamento em pix também teve destaque, englobando 20% dos pedidos – no ano passado, apenas 5% dos pagamentos realizados foram feitos no pix.

“Os resultados do último Dia dos Namorados comprovaram que, atualmente, o empreendedor aproveita todas as datas comemorativas anuais para aumentar suas vendas de forma estratégica, e não apenas as mais tradicionais, como Black Friday. Mesmo com os desafios econômicos, os resultados das PMEs nesta data indicam que as vendas online seguem aquecidas e que os empreendedores estão apostando no e-commerce para ampliar o alcance e as vendas dos negócios”, afirma Luiz Natal, Gerente de Desenvolvimento de Plataforma da Nuvemshop.

O levantamento, elaborado pela Nuvemshop – plataforma de e-commerce que opera em toda a América Latina – considera a semana do Dia dos Namorados e as duas anteriores. Os dados levam em conta a base de clientes da plataforma, que conta com 100 mil lojistas cadastrados.

As pequenas e médias empresas de Minas Gerais que atuam no comércio online comemoram um aumento de 30% no faturamento com as vendas no Dia dos Namorado em relação ao ano anterior. Foram R$16,7 milhões, o segundo melhor resultado entre os estados da federação.