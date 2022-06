Paulo Guedes: "O Brasil está decolando de novo"

Em evento voltado para investidores nacionais e estrangeiros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o Brasil está decolando “de novo” e apostou em recessão na Europa e nos Estados Unidos neste ano diante dos choques inflacionários provocados pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia.





De acordo com o ministro, a recessão vai atingir as economias desenvolvidas, menos o Brasil. Segundo ele, as economias globais estavam tentando um pouso suave da pandemia, mas a guerra na Ucrânia acabou provocando um “hard landing”. “Temos três choques colossais botando pressão no mundo. O mundo começa a repensar na reconfiguração das cadeias produtivas e é a parte ruim da crise. A inflação vai subir no mundo e vai ter recessão e pressão nos sistemas políticos”, afirmou Guedes, nesta terça-feira (14/6), durante a abertura da 5ª edição do Fórum de Investimentos Brasil 2022 (BIF), em São Paulo.De acordo com o ministro, a recessão vai atingir as economias desenvolvidas, menos o Brasil. Segundo ele, as economias globais estavam tentando um pouso suave da pandemia, mas a guerra na Ucrânia acabou provocando um “hard landing”.



“Vai voar pedaço para todo lado. E já vai dar errado”, apostou. Enquanto isso, na avaliação de Guedes, o Brasil está “começando a decolagem de novo”, por ter se adiantado no ajuste da política monetária em 2021, quando o Banco Central (BC) iniciou o aumento dos juros para conter a inflação.



(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)





Desde março do ano passado, quando a taxa básica da economia (Selic) estava em 2% ao ano, o BC brasileiro vem elevando os juros básicos, atualmente em 12,75% anuais. Ele voltou a afirmar que, enquanto os Estados Unidos vão começar a subir os juros, as bolsas vão cair. Segundo Guedes, as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiros continuarão sendo revisadas para cima enquanto as estimativas para o mundo e os demais países serão revisadas para baixo.