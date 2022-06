Preço do etanol tem queda de R$ 0,40 em postos de BH

O analista de sistemas Luiz Eugênio (acima) trocou o carro pela moto, enquanto o instrutor Ivo Sabino (abaixo) usa aplicativo do posto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

O preço médio da gasolina iniciou o mês de junho com uma redução de 1,34%, equivalente a R$ 0,10, em Belo Horizonte e região metropolitana, em comparação aos preços da segunda semana de maio, segundo levantamento feito pelo Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta. No caso do etanol a redução foi mais significativa, de R$ 0,40, com o valor médio nos postos caindo de R$ 5,57 para R$ 5,17, queda de 7,14% em comparação com o levantamento realizado em 15 de maio. A pesquisa mostra que os preços da gasolina tiveram queda, mas o valor médio ainda é de R$ 7,44 contra R$ 7,54 antes.

O levantamento mostra ainda que o motorista tem de pesquisar para abastecer. O menor preço do etanou encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 4,78, e o maior de R$ 5,59, variação de 17%. já no caso da gasolina, entre os estabelecimentos pesquisados o menor valor na gasolina comum foi R$ 7,18 e o maior R$ 7,79, variação de 8,50%.

Ao todo, foram consultados os preços em 175 postos da capital mineira, entre 8 a 10 de junho. De acordo com o economista Feliciano Abreu, coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, no momento, o etanol é viável para o bolso do consumidor, já que o litro do combustível corresponde a 69% do preço médio da gasolina comum. Ainda segundo o especialista, o valor do diesel está praticamente estável, tendo caído 1% nos últimos 30 dias, o que equivale a R$ 0,08. O preço que era R$ 7,02 reduziu para R$ 6,94.

Já o preço médio do diesel S10 subiu 80%, um reajuste de R$ 3,09 se comparado os valores de janeiro de 2021 a junho de 2022. O preço médio que era R$ 3,85 foi para R$ 6,94. O menor preço do litro do diesel S10 encontrado durante a pesquisa foi R$ 6,74, e o maior R$ 7,39, com variação de 9,64%.

Descontos O instrutor de auto-escola Ivo Sabino Ribeiro, de 52 anos, contou que para economizar utiliza o aplicativo do Posto Zeppelin, localizado na Via Expressa. A cada R$ 100 abastecidos, o instrutor ganha de volta R$ 3. “Para mim eu acho bom, mas o preço do combustível poderia baixar um pouquinho, né? Poderia abaixar mais. Eu acho que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do nosso estado é um dos mais caros do Brasil”, opinou o motorista. “O aplicativo ajuda muito a gente, né? Devolvendo um pouco daquilo que o ICMS toma da gente”, completou.

Ribeiro conta que, com dois alunos na aula prática de direção, ele roda em torno de 130 quilômetros por dia. De acordo com o intrutor, utilizando o aplicativo ele chega a economizar de R$ 100 a R$ 150, o que ajuda bastante no gasto mensal. Já o analista de sistemas Luiz Eugênio Santos Silveira, de 59, destaca que para economizar tem optado pela motocicleta, já que, segundo ele, consegue ter mais autonomia e reduzir os gastos.

Luiz também utiliza o aplicativo do posto para conseguir economizar no abastecimento. Ele disse que é uma opção bastante interessante e que tem utilizado por bastante tempo. Apesar dos descontos, o analista afirma que ainda não está satisfeito com os valores. “Não estou satisfeito. Inclusive, acho que essa redução tem que ser um trabalho conjunto do governo federal, do governo estadual e dos postos. Acho que o posto de gasolina tem um papel muito importante nessa cadeia que é de todo mundo ajudar para diminuir um pouco. Todo mundo dar a sua contribuição de parcela, para redução desses valores, né? Que estão realmente muito altos”, ressaltou.

Remédios com tabela liberada

Antibióticos, antialérgicos, dipirona injetável e até soro fisiológico estão escassos no mercado farmacêutico. Mas desde ontem passou a valer a resolução da Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos (CMED) que autoriza a liberação temporária do valor de remédios em risco de desabastecimento. A medida do órgão federal terá validade até 31 de dezembro deste ano. A indústria do setor foi altamente impactada pela falta de insumos. A explicação está “na tempestade” formada na cadeia produtiva pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pelo rigoroso lockdown na China, por causa da pandemia, e pelo aumento dos combustíveis e energia elétrica. Com alguns preços defasados em até 6 anos, a indústria paralisou a produção de diversos itens.

Tanto as farmácias de rua como as dos hospitais públicos do país estão com estoques baixos ou já sem nenhum item de certos medicamentos. Entidades da área da saúde pública e privada fizeram o alerta para o Ministério da Saúde, pedindo que ajudem a regular o mercado.

Medicamentos infantis que são geralmente em líquido estão sumindos das prateleiras, porque falta vidro para embalagem. No DF, pesquisa feita em uma grande rede de drogarias apontou que, nas últimas semanas, de cada 100 procuras por medicamentos, 16 não são atendidas. O que é uma margem considerada alta pelo comércio.

Impacto Representantes do varejo ouvidos pela reportagem explicaram que o aumento de preços não será de alto impacto. E que não há necessidade de correria às farmácias. Eles enfatizam que a acomodação de preços não será imediata e que vai ainda demorar alguns meses para o consumidor perceber a mudança. Esclareceram também que o aumento vai incidir sobre medicamentos que estão entre os mais baratos de mercado, e não sobre os de alto custo.