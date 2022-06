Correios reduz preços de envio de encomendas em 62 cidades mineiras

Correios anuncia redução nos preços de envio de encomendas em Minas Gerais (foto: Agência Brasil/Reprodução ) Os Correios anunciaram uma redução dos preços de envio de encomendas em 62 cidades do Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Os novos valores são válidos para encomendas com destino ao estado de São Paulo, para clientes de contratos.





Em Uberlândia, uma encomenda SEDEX de 300 gramas, com destino à capital paulista, custava R$ 30,98. Com a mudança, o custo reduziu 32,7% e o preço caiu para R$ 20,85. Já para um pacote com destino a Campos do Jordão, interior de São Paulo, a redução foi de 57%, passando de R$ 49,09 para R$ 20,85.









Veja as cidades com redução de preço:





Uberlândia, Uberaba, Araguari, Três Pontas, Aguanil, Alpinopolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Bom Sucesso, Cambuquira, Campanha, Campo Belo, Campos Gerais, Cana Verde, Carmo da Cachoeira, Carrancas, Conceição da Aparecido, Conceição das Alagoas, Varginha, Jacutinga, Lavras, Agua Comprida, Conceição do Rio Verde, Conquista, Coquiral, Delta, Eloi Mendes, Fama, Fortaleza de Minas, Guaranesia, Ijaci, Indianopolis, Ingai, Itamogi, Itumirim, Itutinga, Jacui, Luminarias, Juruaia, Alfenas, Três Corações, Ibituruna, Machado, Monsenhor Paulo, Monte Santo de Minas, Nazareno, Nepomuniceno, Nova Resende, Paraguaço, Perdões, Ribeirão Vermelho, Sacramento, Santana da Vargem, Santana do Jacaré, Santo Antonio do Amparo, São Bento Abade, São Pedro da União, São Thomé das Letras