Brasil criou 196.9 mil vagas de emprego formal em abril

Brasil criou 196,9 mil empregos de carteira assinada em abril deste ano (foto: Agência Brasil) Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (6/6), mostram que o Brasil criou 196,9 mil empregos com carteira assinada em abril deste ano. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Em março, foram criados 88 mil empregos formais.





Setor de serviços





De acordo com os dados do Caged, quatro dos cinco setores pesquisados tiveram resultados positivos para a geração de vagas. Mais uma vez foi o setor de serviços que está puxando essa criação de postos: foram 117.007 vagas, consolidando a recuperação do setor no período pós-pandemia.





Os demais setores tiveram um patamar semelhante de geração de trabalho, na casa dos 20 mil. É o caso do comércio (29.261 vagas), indústria (26.378 postos) e construção (25.341 postos).