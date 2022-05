Multinacional investe R$ 2,4 bilhões e anuncia 680 vagas de emprego em JF

Anuncio da instalação das fábricas foi feito nesta quarta-feira (25/5) durante evento no Teatro Paschoal Carlos Magno, no Centro de Juiz de Fora (foto: Ardagh Group/Reprodução)

Com um investimento total de R$ 2,4 bilhões, a companhia Ardagh Group anunciou nesta quarta-feira (25/5) a instalação de duas fábricas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para produção de embalagens de alumínio e vidro.

Uma das subsidiárias da multinacional que chegará em solo mineiro, a Ardagh Metal Packaging – líder na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas – terá sua quarta fábrica no Brasil. Presente no país desde 2016, as outras três unidades de produção estão localizadas em Jacareí (SP), Alagoinhas (BA) e em Tampas de Manaus (AM).

As obras terão início no terceiro trimestre deste ano no Bairro Distrito Industrial II, na Zona Norte da cidade, e a estimativa é de que sejam concluídas em 2023, ocupando 130 mil metros quadrados de área construída.

Inicialmente, a fábrica produzirá até três bilhões de latas de alumínio por ano, com duas linhas de produção equipadas. Nesta unidade está prevista a criação 380 empregos.

Segundo o CEO da Ardagh Metal Packaging, Jorge Bannitz, Juiz de Fora foi escolhida estrategicamente para ampliar a presença da empresa na região Sudeste e por ser “um importante mercado em contínua expansão”.

"É a quarta cidade mais populosa do estado. Tem localização privilegiada e apresenta toda a infraestrutura necessária para o porte de um empreendimento moderno e ambicioso, como o que estamos anunciando hoje", inicia.

"Outro aspecto é a viabilidade da construção de um terminal ferroviário neste polo, utilizando a linha ferroviária adjacente. O modal poderá ser utilizado para o recebimento de matérias primas e o transporte de produtos acabados da Ardagh", complementa Bannitz.

Sustentabilidade

Ainda conforme o CEO Jorge Bannitz, o grupo pretende atingir as metas globais de sustentabilidade e reduzir os impactos ao meio ambiente. Por isso, por meio da economia circular, a planta da Ardagh Metal Packaging será aterro zero, reaproveitando os resíduos, transformando-os em novos produtos, como matéria prima para tintas, tijolos e outros subprodutos, afirma.

Primeira fábrica de embalagens de vidro da multinacional no Brasil

Outro empreendimento que o grupo traz para o município é a Ardagh Glass Packaging – uma fornecedora global de embalagens de vidro para empresas nos setores de bebidas, alimentos, farmacêutico e químico. Essa será a primeira fábrica desse segmento de produção da multinacional no Brasil.

As obras terão início no terceiro trimestre de 2022, e a estimativa é de que sejam concluídas em 2024. Nesse sentido, o terreno também está localizado no Bairro Distrito Industrial II, na Zona Norte do município, onde serão construídos aproximadamente 70 mil metros quadrados destinados à produção e ao estoque, com a oferta de 300 postos de trabalho.

A empresa é líder do setor na Europa e nas Américas e opera com 34 instalações de produção de vidro em oito países, empregando mais de 12 mil funcionários.