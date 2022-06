Ações da Eletrobras a partir de R$ 200: veja o passo a passo para comprar

Investidor pode destinar saldo da conta do FGTS para realizar aplicação - (foto: Eletrobras/Divulgação)

Os trabalhadores interessados em comprar ações da Eletrobras têm até a próxima quarta-feira para usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e reservar os papéis. A medida faz parte do processo de privatização da empresa.





Os investidores podem ofertar o valor mínimo de R$ 200. O máximo pode chegar a 50% em contas ativas e inativas do FGTS. A compra se dará pelo Fundo Mútuo de Privatização (FMP). O dispositivo foi criado nos anos 2000 e foi usado pelo governo na venda de ações de outras estatais, como Vale e Petrobras.





Para a reserva de aplicação, é preciso acessar o aplicativo do FGTS ou da Caixa. Os trabalhadores que aplicarem 50% do benefício, terão levados em conta todos os investimentos FMP. Ou seja, se o investidor tem parte de seu benefício ainda voltado em ações da Petrobras e da Vale, esse valor deve ser deduzido para saber quanto poderá ser destinado aos fundos da Eletrobras.

"A limitação de 50% do saldo total da conta vinculada deverá ser observada a cada aplicação, tendo como base o saldo da mesma, e consideradas as utilizações anteriores no FMP-FGTS", diz o comunicado da Caixa.





Os interessados ainda devem procurar uma administradora responsável para realizar a operação. As instituições deverão oferecer: consulta ao saldo do trabalhador disponível para aplicação em FMP; registro da Solicitação do Trabalhador de Aplicação FMP; registro de Regularização de Operação; e informações de Bloqueio de Valores das Contas Vinculadas.





A privatização da Eletrobras foi aprovada em maio pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Além da estatal de energia, a equipe econômica do governo também tem planos de desestatizar os Correios neste ano.





Futuro

Apesar de ser uma alternativa para os trabalhadores que buscam melhorar os lucros, não há garantia de que os fundos de privatização possam render futuramente. O economista Vinicius do Carmo dá dicas para os que querem investir nas ações da estatal.





"O FGTS é rendimento negativo. Então, sacar o que já foi descontado do seu salário é sempre atrativo. O que as pessoas têm que pensar é, primeiro, a proporção que desejam fazer na operação. Não dá para aportar mais de uma vez, é uma orientação única, dada a ordem", explicou.





Carmo explica que o investidor também deve ter paciência, após a aplicação. "É possível que nos primeiros anos a Eletrobras sofra de alguma volatilidade, que faça subir e descer o preço. No entanto, a longo prazo, baseado na experiência de operações similares que temos com a Vale e Petrobras, o rendimento do investidor será positivo", destacou.





Passo a passo



Pelo aplicativo da Caixa





» Faça o login e clique em "Autorizar bancos a consultarem seu FGTS";





» Na tela de autorização das informações, clique em "Aplicação nos Fundos Mútuos de Privatização FGTS";





» Para selecionar o Fundo de Privatização, vá em "FMP Eletrobras" e depois em "continuar";





» Leia o termo de autorização, aperte em li e aceito os termos e condições"





» Clique em "continuar";





» Escolha uma das administradoras;





» Selecione a instituição, aperte "Sim" e verifique a administradora escolhida;





» A autorização estará concluída.





Pelo aplicativo do FGTS





» Faça o login, clique na opção "FGTS e INSS" e depois em "FGTS";





» Aperte em "Autorizar Agente Financeiro FGTS";





» Selecione a opção "Fundos Mútuos de Privatização"





» Clique em "Consultar";





» É necessário escolher a "Caixa Econômica Federal" como instituição financeira;





» Clique em "Continuar";





» Leia os termos de autorização;





» Arraste a barra com a declaração de leitura e clique em "Continuar";





» Digite sua assinatura eletrônica;





» A autorização será concluída.