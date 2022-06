XP/Ipespe: 63% acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos meses

96% dos mil entrevistados sentiram o impacto inflacionário no dia a dia nos meses anteriores (foto: Pixabay/Reprodução) Uma nova rodada da pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (3/6), revela que 63% dos entrevistados acreditam que a inflação vai continuar em crescimento nos próximos meses. Segundo o levantamento, 96% dos mil entrevistados sentiram o impacto inflacionário no dia a dia nos meses anteriores à consulta.









Entre os brasileiros que acreditam que a inflação vai aumentar durante o segundo semestre de 2021, 20% acreditam que a taxa de aumento será muito alta e 43% acreditam que aumentará. Outros 19% acreditam que o índice inflacionário permanecerá o mesmo e 13% acham que vai diminuir. Nenhum dos entrevistados afirmou que a taxa vai diminuir muito.





A pesquisa foi feita com 1 mil entrevistados acima de 16 anos de todas as regiões do país por meio de ligação telefônica. A taxa de confiança do levantamento é de 95,5% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.









A percepção dos brasileiros sobre o futuro e os últimos meses é validada por números oficiais: há nove meses o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplos 15 (IPCA–15), considerado uma medida da inflação do país, anual está acima dos dois dígitos.





Nos últimos 12 meses, o índice acumulou alta de 12,20%, a maior inflação anual no país desde novembro de 2003 — quando foi registrado taxa de 12,69%. Com o preço da compra mensal dos brasileiros cada vez mais alto, 61% dos entrevistados afirmaram que a economia do país está no caminho errado.









A taxa, no entanto, diminuiu um ponto percentual se comparada com a registrada em maio, de 62%. O índice de respondentes que acham que o caminho está certo, de 33%, cresceu um ponto em relação ao mês anterior, quando 32% concordaram com o cenário econômico no país.





A pesquisa foi realizada na terça (30/5) e na quarta (1º/6). A margem de erro é de 3,2 %, com um intervalo de confiança de 95,5%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02893/2022.