Rede Dasa anuncia a compra dos laboratórios Lustosa em Minas Gerais

Rede Lustosa conta com 330 colaboradores, que se somarão aos mais de 50 mil que trabalham na Dasa em todo o país (foto: Lustosa/Divulgação)



Com sede em São Paulo, a rede de saúde integrada Dasa anunciou nesta quarta-feira (1º/6) a aquisição da rede de laboratórios Lustosa. O negócio, cujo valor não foi revelado, havia se desenhado desde o mês passado. O grupo já conta com o Laboratório São Marcos e tem a intenção de expandir a operação em Minas Gerais.

Atualmente, o Lustosa conta com 26 unidades de atendimento entre Belo Horizonte, Brumadinho, Betim, Contagem, Nova Lima, Santa Luzia e Sarzedo. Com a compra, a Dasa se tornará líder regional no segmento de laboratórios, com 83 unidades, no total.





“É uma marca muito tradicional em Minas. Temos grande respeito pela rede e pela reputação e entendemos que um momento importante para a praça em Minas Gerais do ponto de vista estratégico. Estamos animados com essa operação. Essa marca nova vem para somar para a construção de uma operação maior, com mais participações de mercado e crescimento de qualidade”, afirma o diretor geral de Negócios Ambulatoriais e Diagnósticos da Dasa, Rafael Lucchesi.





Segundo Lucchesi, a aproximação da Dasa com o Lustosa já vinha de muito tempo e o negócio ocorreu de forma natural: “Já conhecíamos há um tempo a marca. Tínhamos grande admiração pela rede. Em seguida, houve uma aproximação entre as partes e a operação foi realizada nesse momento”.





A rede Lustosa conta com 330 colaboradores, que se somarão aos mais de 50 mil que trabalham na Dasa em todo o país. A Dasa fará estudos para ver a necessidade de ampliação da rede, algo que já vem ocorrendo com o Laboratório São Marcos.





"Vamos agregar ao nosso ecossistema de saúde um ativo robusto em Minas Gerais, que nos ajudará a amplificar a nossa capilaridade e proposta de valor para os mineiros. Queremos promover na região uma jornada integrada de saúde por meio da excelência no atendimento, aliada a novas tecnologias e inovação, aplicando predição, prevenção e atenção humanizada,” afirma Rafael Lucchesi.





Acreditação





Fundado em 1958 pelo patologista clínico Douto Geraldo Lustosa Cabral, o Laboratório Lustosa conta, desde 2002, com a acreditação do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (PALC).





Em 2021, conquistou a acreditação da ONA em nível 3, que corresponde à categoria máxima de excelência em gestão de saúde. Atualmente, as unidades realizam cerca de 3 milhões de exames e atende mais de 300 mil pacientes ao ano.