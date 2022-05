Nova CNH começa a ser emitida em Minas nesta quarta-feira

CNH ficará moderna de acordo com o Senatram (foto: Ministério da Infraestrutura/Divulgação)



A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começará a ser emitida em Minas Gerais a partir desta terça-feira. As mudanças estavam previstas desde dezembro, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução 886, que regulamentou especificações do documento.

A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo e traz itens de segurança que dificultam a falsificação. No documento, foi anexado um código internacional semelhante ao utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. Com isso, motoristas deixarão de pagar a taxa exigida pelo Detran para a tradução da carteira.

A nova versão da carteira de motorista também vai trazer uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir, bem como informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas.

Outra novidade é que, neste ano, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão usar, pela primeira vez, a versão digital da carteira nacional de habilitação para se identificar nos locais de prova e para fazer suas inscrições. O QR Code impresso no verso do documento permanece. Ele permite ao motorista ter acesso à Carteira Digital de Trânsito (CDT), via aplicativo.

Motoristas também poderão expedir a CNH de forma física ou digital. Para condutores com menos de 50 anos, o documento será válido por 10. Para condutores entre 50 e 69, a carteira expira em cinco, e, acima de 70, o documento terá validade de três anos.