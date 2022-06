Capitólio: hotéis miram namorados para impulsionar turismo e economia

Capitólio aposta nos namorados para reaquecer turismo e economia após tragédia de janeiro (foto: Marco Aurélio Fotografia)

Capitólio se organiza para superar a tragédia do início deste ano, recuperar o turismo e reaquecer o comércio local. Mais ainda num período em que o tempo de frio costuma afastar os visitantes da região das águas. Para atrair turistas, a aposta está no fim de semana em que será comemorado o Dia dos Namorados.

Considerado um dos mais belos e procurados pontos turístiscos de Minas Gerais, situada no lago batizado "o mar de Minas", a atração ficou fechada por quase três meses. No dia 8 de janeiro, a queda de rochas nos cânions matou 10 pessoas e deixou 27 feridas.

Estratégias para superar a tragédia

Há cerca de um mês, empresários do turismo de Capitólio se uniram para movimentar o setor , quando a cidade estava tentando se reerguer depois da tragédia de janeiro. Da união surgiu o projeto que traz uma série de iniciativas para atrair os turistas. Desde o lançamento da iniciativa, estabelecimentos do setor hoteleiro já estimam alta de 40% na procura por hospedagem para os meses de junho a agosto, comparando com os primeiros meses do ano.

Segundo Vitor Vasconcelos, empresário que faz parte do Capitólio em Movimento, a expectativa está bem alta. "Já estou com 60% dos quartos reservados no meu hotel e estimo 90% de ocupação para o Dia dos Namorados", afirma.

Como toda cidade turística, Capitólio tem hotéis com piscinas aquecidas e lareiras, culinária típica mineira e produtos artesanais como o queijo (da Serra da Canastra), além da produção de café, com visitação nas fazendas produtoras. Para se aquecer, é possível degustar as cachaças mineiras, assim como conhecer a produção de vinhos e gim na região. Setor turístico de Capitólio demonstra otimismo

No que depender de otimismo, o fim de semana voltado para os namorados promete. Leandro Maciel Silva, dono do atrativo turístico Parque da Cachoeira Capivara, vai oferecer 30% de desconto no Dia dos Namorados. A visita, que custa R$ 45,50, custará R$ 35,50 na promoção. "Nossa região é linda, nesta época as águas ficam ainda mais cristalinas e dá para fazer fotos belíssimas", aposta.

Segundo Ana Paula Lemos Parreira, gerente geral do Obba Coema, um hotel de luxo, o grupo resolveu aderir à campanha porque, além de ser uma época de baixa temporada por causa do inverno, acreditam que é uma forma de atrair o turismo para conhecer Capitólio não apenas no verão.

"Temos atividades e atrativos a serem explorados durante o ano todo, especialmente agora em que a prestação de serviço está se profissionalizando cada vez mais", acredita.

O desconto é de 30%, incluído diária, café da manhã e jantar, além de atividades como arco e flecha, recreação, sauna, sala de jogos, parque aquático, quadras esportivas de tênis, beach tenis, sala de jogos e outros. A diária na alta temporada para casais, em apartamento suíte standart, é de R$ 650, e nessa promoção para os namorados está a R$ 500 – em até duas vezes no cartão.

"O apto do casal terá uma decoração especial, jantar com música ao vivo e pacotes especiais de consumo para uma noite romântica", complementa a gerente Ana Paula.

Agora, no final de semana dos dias 11 e 12 de junho, estabelecimentos que integram o projeto Movimenta Capitólio estarão oferecendo até 40% de desconto em produtos e serviços. O objetivo é movimentar a cidade depois da tragédia de janeiro. São restaurantes, hotéis, passeios de lancha e de jipe, chalés e tudo o que a cidade tem a oferecer de atrativo.