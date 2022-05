Especialista dá dicas para evitar golpe de empréstimos

Aposentados e pensionistas podem solicitar ao INSS o bloqueio de empréstimo (foto: Reprodução/Thiago Gadelha) O vazamento de dados pessoais pode se tornar um perigo para todo cidadão. Através do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), golpistas conseguem criar contas no nome da vítima e até mesmo solicitar empréstimos. Para verificar se alguma autorização indevida foi feita em seu nome, o site Registrato, do Banco Central do Brasil (BCB), permite conferir se contas correntes e empréstimos estão vinculados ao seu CPF.





Confira o passo a passo para consultar a abertura de contas e solicitações de empréstimos indevidos:

Confira as imagens abaixo do passo a passo. 1. Acesse o site do Banco Central e busque a página do Registrato. Para isso, acesse https://www.bcb.gov.br/ , depois vá até a seção 'Serviços' e clique em 'Mais serviços'. Na aba Mais Serviços , busque a opção 'Registrato' e clique em 'Acessar o Registrato'.

Acesse o site do Banco Central do Brasil (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil) Busque por 'Registrato' (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil) Clique em acessar Registrato (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil) Faça o login com a conta gov.br (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil) 2. Em seguida, é preciso entrar com a sua conta Gov.br ou do próprio Registrato. Para novos cadastros e definição de senhas no Registrato, os serviços da plataforma estão suspensos, sendo assim, o cidadão tem apenas a opção da conta Gov.br. Confira aqui como criar uma conta no gov.br. Através da conta Gov.br, o cidadão consegue acessar as informações desde que seja nível prata ou ouro. Acesse com o CPF (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil)

3. Com o cadastro feito, já é possível acessar a página Registrato. Basta clicar em "consultar", aceitar os termos de responsabilidade e criearos relatórios sobre os tópicos desejados. Dessa forma, você saberá se existem empréstimos e contas abertas em seu nome em todas as instituições.

Consulte os relatórios em seu CPF (foto: Reprodução/Banco Central do Brasil)

O que fazer em caso de golpe?





A advogada especializada em Direito dos Consumidores, Daniele Avelar, ressalta que é importante, em caso de aposentados ou pensionistas, fazer o bloqueio de empréstimosno Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida pode evitar o uso indevido de dados pessoais para empréstimos fraudulentos.





A especialista explica que esse tipo de bloqueio só é possível para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios previdenciários do INSS.

"O maior número de fraudes acontecem com aposentados e pensionistas do INSS, haja vista que eles recebem diretamente do órgão e o empréstimo consignado é feito direto na folha. Por isso, muitas vezes os aposentados são vítimas de operações financeiras fraudulentas utilizando justamente essa brecha, que é a oferta imensa que existe de empréstimo consignado para esse público", explica.





Daniele pontua que se o cidadão for vítima de terceiros utilizando os dados, seja para fazerem compras ou operações financeiras, é preciso contestar a operação, através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), além de registrar Boletim de Ocorrência. Com isso, o Banco, Cartão ou Fornecedor do Serviço contratado mediante fraude tem que devolver os valores. Em alguns casos, também cabe dano moral.





"Se não resolver, o cidadão deve ir até o Procon, porque o Procon vai fazer esse atendimento preliminar, e na maior parte dos casos consegue solucionar a demanda. Caso isso não aconteça, o consumidor deve entrar na Justiça para reaver ou o valor cobrado ou para estornar as operações futuras", enfatiza.





A advogada diz que com os avanços digitais fica difícil preservar os dados, principalmente com a fraude de vazamento indevidos de dados. "Vejo como possibilidade de prevenção, a pessoa sempre que puder, de tempos em tempos, consultar para ver se tem alguma negativação ou algo acontecendo com o uso de dados dela", indica a especialista.





"Qualquer um pode ser vítima de um golpe dessa proporção. A facilidade de acesso a dados é muito grande. Melhor do que prevenir é remediar. Aconteceu tomar as medidas cabíveis para evitar que os dados dela continuem sendo usados indevidamente", finaliza.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais